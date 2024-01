EU zet Ruslands grootste diamantproducent op sanctielijst

De Europese Unie heeft het Russische Alrosa, de grootste producent van ruwe diamanten ter wereld, aan de sanctielijst toegevoegd. Dat heeft EU-buitenlandchef Josep Borrell laten weten op socialemediaplatform X.

De stap is in lijn met het laatste sanctiepakket tegen Rusland en volgt op een soortgelijk verbod dat de G7, de groep van rijke industrielanden, vorig jaar december al aankondigde. Canada, Duitsland, Frankrijk, Italië, Japan, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten wilden het namelijk moeilijker maken om vanuit Rusland diamanten in te voeren. Net als bij andere sancties is het uiteindelijke doel om ervoor te zorgen dat Rusland minder geld heeft voor de oorlog in Oekraïne.

Om toe te kunnen zien op de invoerbeperkingen moest er volgens de G7 ook een systeem komen om diamanten beter te traceren, en te checken of ze niet uit of via Rusland komen. De nieuwe maatregelen zouden in de loop van 2024 in stapjes doorgevoerd worden. Alrosa heeft nog niet gereageerd op de mededeling van Borrell.

Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne werd er al gesproken over beperkingen op de Russische diamantenhandel. Zo sprak de Oekraïense president Volodomir Zelensky eerder België al eens rechtstreeks aan. Een kwart van de diamanten die in diamantcentrum Antwerpen over de toonbank gaan, was namelijk van Russische komaf. Het gaat om een handel waarmee vele honderden miljoenen euro’s gemoeid zijn.