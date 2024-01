Europese gasprijs veert op in aanloop naar koudegolf

De Europese gasprijzen lopen op, nu het er steeds meer op begint te lijken dat er deze maand een koudegolf aankomt. Op de toonaangevende Amsterdamse gasbeurs ging de prijs woensdag eind van de ochtend meer dan 3 procent omhoog naar 31,62 euro per megawattuur. Daarmee lijkt een einde te zijn gekomen aan een prijsdaling die enkele dagen aanhield.

Volgende week worden temperaturen onder het vriespunt voorspeld in verschillende delen van West-Europa, van Parijs tot Berlijn. Het is de verwachting dat de lage temperaturen aanhouden tot ten minste half januari, komt naar voren uit prognoses van Maxar Technologies. Daardoor zullen veel Europeanen komende tijd de verwarming hoger gaan zetten, wat de vraag naar gas zal aanwakkeren.

Consumenten merken de ontwikkeling van de gasprijs op de gasmarkt niet meteen in hun portemonnee. Dat komt omdat energiebedrijven eigen momenten hebben wanneer ze hun tarieven aanpassen. Telkens als dat ze dit doen, nemen ze de recente ontwikkeling op de Europese gasmarkt wel mee in hun afweging.

Door mild winterweer gingen de gasprijzen in Europa vorige maand nog omlaag. Tegen het einde van de maand was wel sprake van een stevige prijsstijging door de vrees voor een escalatie van de oorlog in Gaza. Die angst drukte alleen niet heel lang op de markt en al snel gingen de prijzen weer omlaag. Sommige landen hebben ook hun voorraden recent nog aangevuld. Daardoor is er voorlopig overal ruim voldoende gas beschikbaar om aan de vraag te voldoen.