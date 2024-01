FNV pleit voor verminderen aantal zelfscankassa’s

Supermarkten moeten het aantal zelfscankassa’s inperken om diefstal tegen te gaan, zegt bestuurder Margje van der Woude van vakbond FNV. Dat er meer wordt gestolen, komt volgens haar omdat supers de afgelopen jaren steeds meer zelfscankassa’s hebben geplaatst. Daarbij is stelen makkelijker. Ook ontstaan er soms vervelende situaties met klanten bij de zelfscankassa’s, aldus de FNV.

Eerder op woensdag maakte supermarktketen Jumbo bekend dat elk jaar voor meer dan 100 miljoen euro aan boodschappen wordt gestolen. Daardoor krijgen medewerkers volgens Jumbo ook vaker te maken met spanningen op de winkelvloer.

De vakbondsbestuurder merkt ook dat werknemers van supermarkten regelmatig boze reacties van klanten krijgen als ze controleren of iemand wel alle boodschappen heeft gescand. “Soms worden medewerkers daarbij uitgescholden”, zegt Van der Woude. Vooral hele jonge werknemers hebben volgens haar moeite met dit soort situaties.

Het aantal zelfscankassa’s terugbrengen naar een of twee per winkel kan volgens de FNV diefstal verminderen. De vakbond pleit ervoor om in plaats daarvan weer meer gewone kassa’s te gebruiken. Van der Woude denkt dat het ook kan helpen als supermarkten een beveiliger of meer volwassen werknemers inzetten om toezicht te houden op de zelfscankassa’s.