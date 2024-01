Franse oesterkwekers vrezen miljoenenverlies door norovirus

Oesterkwekers in Frankrijk verliezen mogelijk miljoenen euro’s door een verkoopverbod voor oesters uit sommige delen van het land. Die angst verwoordt de voorzitter van een lokale vereniging voor schelpdierenkwekers, Olivier Laban, tegenover radiozender Europe 1. Het verkoopverbod is ingesteld omdat de schelpdieren in sommige regio’s besmet zijn met het norovirus.

Op drie plekken in het zuidwesten van het land en in Normandiƫ konden kwekers hun schelpdieren niet verkopen door het verbod. Mogelijk zijn de schelpdieren besmet geraakt nadat afvalwater was gedumpt bij de oesterkwekerijen. Het verkoopverbod ging vorige week woensdag in en duurt naar verwachting 28 dagen.

Tijdens de feestdagen eten doorgaans veel Fransen oesters. Maar ook kwekers in gebieden waar het norovirus niet heerst, hebben moeite met de verkoop omdat de Fransen de schelpdieren laten liggen. Kwekers maken zich daarnaast zorgen over langdurige imagoschade. De sector wil zijn verloren opbrengsten in kaart brengen en hulp van de Franse overheid eisen.

Het norovirus veroorzaakt buikgriep en is erg besmettelijk. Mensen die ziek zijn door dit virus krijgen vaak last van misselijkheid, buikpijn en overgeven.