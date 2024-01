ING: particulieren wachten af met aankoop elektrische auto

Nederlandse consumenten zijn afwachtend met het kopen van een elektrische auto. Hierdoor stagneert de verkoop van nieuwe auto’s in 2024 en wordt het niveau van voor de coronapandemie niet gehaald, verwachten economen van ING.

Dat Nederlanders nog niet massaal hun diesel- of benzine-auto voor een nieuw elektrisch model vervangen, komt volgens de bank doordat er onvoldoende betaalbare modellen voor de middenklasse zijn. In 2023 bleef een derde van de particuliere subsidie achter in de pot, aldus ING.

Daarnaast speelt onzekerheid over de motorrijtuigenbelasting na 2025 een rol. Zonder een wijziging zijn autorijders door het hogere gewicht van elektrische auto’s dan tot wel 500 euro per jaar meer kwijt aan belastingen dan bij een diesel- of benzine-auto, zegt de bank.

Het maakt ook uit of je wel of niet thuis je elektrische auto kan opladen, zegt ING-econoom Rico Luman. “Het kostenvoordeel van elektrische auto’s hangt voor een groot deel samen met de mogelijkheid om thuis (of op het werk) voordelig te laden. Autorijders die dat kunnen, hebben vaak ook een extra voordeel omdat thuisladen vaak wordt gecombineerd met zonnepanelen of het benutten van dynamische stroomprijzen.”

Bedrijven voelen wel een toenemende vergroeningsdruk en zijn bezig met het elektrificeren van hun wagenparken, volgens ING. Met name grote bedrijven doen dat, mede doordat CO2-uitstoot nu ook gerapporteerd moet worden. Dat zorgt ervoor dat het aandeel volledig elektrisch op zo’n 32 procent uitkomt. Daarin loopt Nederland nog voor op het Europese gemiddelde van 15 procent.

De economen verwachten dat er in 2024 zo’n 370.000 auto’s worden geregistreerd in Nederland en dat is fors minder dan bijvoorbeeld in 2019, toen waren het er nog 446.000. Vorig jaar maakte de autoverkoop een inhaalslag, maar dit jaar is die opleving alweer voorbij.