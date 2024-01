Jumbo-topman: er wordt meer gestolen dan winst gemaakt

Bij de supermarkten van Jumbo werd er afgelopen jaar meer gestolen dan dat er winst werd gemaakt. “Dat is geen gezonde situatie”, zegt topman Ton van Veen in een toelichting op de jaarresultaten van het concern. Het afgelopen jaar zijn er 60 procent meer winkeldiefstallen in de systemen van Jumbo geregistreerd dan in 2022.

Van Veen voorziet dat de nettowinst over 2023 iets lager uitkomt dan de behaalde 80 miljoen euro in het voorgaande jaar. Jumbo maakte woensdag bekend dat er jaarlijks voor meer dan 100 miljoen euro gestolen wordt bij de supers. “Dit is een groeiend probleem en wij doen een oproep aan de politiek om dit aan te pakken”, aldus de bestuursvoorzitter.

Het percentage diefstallen stijgt volgens hem al langere tijd. “Dit is niet iets van vandaag of gisteren. We betrappen mensen vaker op het niet scannen van producten, of op het niet afrekenen bij de kassa. Mensen worden steeds geraffineerder om producten niet af te rekenen. Je valt soms om van verbazing om te zien hoe creatief mensen zijn om producten onbetaald mee naar buiten te krijgen”, stelt de topman.

Dat er meer gestolen wordt komt volgens Van Veen ook omdat er meer zelfscanners in de supers staan, met minder kassamedewerkers. Een derde van alle diefstallen vindt plaats bij de zelfscanners.

“Maar het is niet per definitie zo dat winkels waar we geen zelfscanning hebben, minder last hebben van winkeldiefstallen. Het ligt ook heel erg aan de buurt. Er zijn marktgebieden waar we er meer last van hebben en er zijn gebieden waar het minder speelt”, aldus de directeur. In welke delen van het land er het meest gestolen wordt, wil hij niet kwijt.

Ook hoe vaak er het afgelopen jaar aangifte is gedaan kan hij niet aangeven. “In heel veel gevallen wordt er geen aangifte gedaan, simpelweg omdat de diefstal niet wordt geconstateerd. Ook wanneer een dief wel wordt betrapt, wordt er niet altijd aangifte gedaan.” Dat komt vaak omdat dit erg tijdrovend is. De producten die het vaakst gestolen worden zijn kipfilet, vlees, vis, tandpasta en andere cosmeticaproducten.

Als oplossing komen bij een “groeiend aantal” supermarkten beveiligers voor de deur te staan. Ook krijgen mensen die stelen een winkelverbod. Daarbij gaat Jumbo dit jaar inzetten op intensiever cameratoezicht. “We zullen communiceren met klanten zodat ze weten dat ze geregistreerd worden. Wij respecteren alle regelgeving op het gebied van privacy. Zodra wij concrete stappen gaan zetten zullen we hier nadere informatie over verstrekken”, besluit Van Veen.