Milieuorganisaties slaan uitnodiging samenwerking Shell af

Milieuorganisaties voelen niets voor samenwerking met Shell. Zij zullen een uitnodiging afslaan om met Shell-topman Frans Everts te gaan praten.

Everts liet in een interview in De Telegraaf weten graag met milieuorganisaties te willen overleggen over samenwerking. Het debat is volgens hem nu te gepolariseerd. Milieudefensie ziet niets in gesprekken. “Wij gaan niet praten met een bedrijf dat niet handelt in de lijn van het klimaatakkoord”, zegt een woordvoerder.

Extinction Rebellion heeft niets tegen Shell te zeggen, laat een woordvoerder weten. “Shell weet al jaren wat er aan de hand is. Praten is vertragen en heeft tot dusver niets opgeleverd. We zijn al een keer ongevraagd bij hen op bezoek geweest, dat vinden wij een betere manier om met Shell te communiceren.”

Shell werd in 2021 door de rechter verplicht om de CO2-uitstoot in 2030 met 45 procent terug te brengen ten opzichte van 2019. De zaak was onder meer aangespannen door Milieudefensie, Greenpeace Nederland, de Waddenvereniging en Fossielvrij.nl. Geen van de organisaties zegt iets te zien in gesprekken met Shell. Greenpeace zou best willen praten, maar volgens een woordvoerder is gebleken dat het concern niet luistert; “al heel lang niet”.

“Samenwerken met Shell. Dat klinkt als een grote grap”, zegt de woordvoerder van Fossielvrij.nl. “Waarom zouden wij willen praten met een bedrijf dat zijn duurzaamheidsambities alleen maar naar beneden bijstelt?”

Over vier maanden begint het hoger beroep dat Shell tegen de uitspraak van de rechter heeft ingesteld. Milieudefensie laat weten het hoger beroep “met vertrouwen” tegemoet te zien.