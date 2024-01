Ook supermarktketens PLUS en Dirk zien toename diefstallen

Niet alleen Jumbo merkt dat winkeldieven steeds vaker toeslaan in supermarkten. Ook ketens PLUS en Dirk zien het aantal diefstallen oplopen. “In financieel lastigere tijden komt het helaas vaker voor dan anders”, zo verklaart Dirk de toename.

Marktleider Albert Heijn zegt niets over een toe- of afname, alleen dat diefstal ook daar voorkomt en tot financiĆ«le schade leidt. Ook heeft de keten “diverse aanvullende maatregelen” genomen, zonder verdere details te willen geven. “We zien wel dat die effect hebben”, aldus een woordvoerster.

PLUS ziet daarnaast dat er steeds meer agressie in de winkels is. Om die reden laat de supermarktketen personeel dit jaar extra trainingen volgen op het gebied van veiligheid. Ook Dirk wil medewerkers winkeldiefstal beter laten herkennen door trainingen te verzorgen.

Supermarktkoepel CBL, waar ALDI en Lidl naar verwijzen voor een reactie, zegt dat winkeldiefstal “al tijden een flink probleem voor de sector” is. “Zowel aan de ‘gewone kassa’ als bij de zelfscan. Wel vragen dit soort ‘nieuwe’ manieren van afrekenen om andere maatregelen. Er worden zichtbare en onzichtbare maatregelen genomen in de winkels en het personeel volgt e-learnings om met vervelende situaties en eventueel agressie en geweld om te gaan”, laat een woordvoerster weten.

De supermarkten reageren op het feit dat de jaarlijkse schade door winkeldiefstallen bij Jumbo inmiddels is opgelopen tot meer dan 100 miljoen euro. Het is voor het eerst dat een grote supermarkt hierover cijfers publiceert. Andere ketens blijven terughoudend om te zeggen hoe groot de schade is.

Uit het aantal aangiften blijkt in ieder geval dat er steeds meer wordt gestolen. De politie telde van januari tot en met november van vorig jaar meer dan 41.000 winkeldiefstallen. Dit aantal was sinds 2014 niet zo hoog en de cijfers over december 2023 moeten nog bekend worden gemaakt.