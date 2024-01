SpaceX verdacht van onterecht ontslaan kritisch personeel

Ruimtebedrijf SpaceX wordt ervan beschuldigd onterecht medewerkers te hebben ontslagen, nadat zij kritiek hadden geuit op oprichter en topman Elon Musk. Het zou gaan om acht werknemers die een brief hebben verspreid. Daarin werd Musk een “afleiding en schande” genoemd. Over de zaak is een klacht ingediend bij het National Labor Relations Board (NLRB), een agentschap dat controleert of personeel wel vrij is om voor arbeidsrechten op te komen.

De brief werd al in juni 2022 verstuurd naar bestuurders van SpaceX. Daarin richtten de medewerkers zich op een reeks berichten die Musk op het toenmalige Twitter had geplaatst. De werknemers beweerden dat de “ongepaste, kleinerende, seksueel getinte” uitspraken in die berichten niet overeenkwamen met het beleid van het bedrijf, bijvoorbeeld als het gaat om diversiteit en wangedrag op de werkplek. De medewerkers riepen SpaceX op om de uitspraken daarom te veroordelen.

Volgens een woordvoerster van het NLRB zouden werknemers vervolgens ondervraagd zijn over de brief. Ook werd gedreigd met ontslag als het personeel zich met vergelijkbare zaken zou bezighouden. SpaceX zelf reageerde vooralsnog niet op een verzoek om commentaar. Mocht NLRB oordelen dat het personeel onterecht is ontslagen, dan kan het agentschap SpaceX dwingen de medewerkers weer in dienst te nemen en achterstallig loon uit te betalen.