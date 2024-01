Storing legt website en app van Rabobank plat

Rabobank kampt met een grote storing. Daardoor is onder meer de website van de bank niet bereikbaar. Ook kunnen klanten niet inloggen via de app en zijn er problemen met iDEAL-betalingen, laat een woordvoerder weten. De oorzaak van het euvel is nog niet bekend.

Wie naar de site van de bank gaat, krijgt de mededeling: “Sorry, er gaat iets niet goed…” Rabobank verwijst klanten naar twee andere links, maar die werken ook niet. Ook dan kom je op een pagina die “tijdelijk niet beschikbaar” is. Rabobank biedt zijn excuses aan voor het ongemak en probeert het probleem zo snel mogelijk te verhelpen.