Storing Rabobank opgelost, website weer bereikbaar

Rabobank heeft woensdagochtend een grote storing opgelost. Door dat euvel waren onder meer de website en app van de bank ruim een uur niet bereikbaar. Ook waren er problemen met iDEAL-betalingen.

Een woordvoerder laat weten dat alles weer werkt. De oorzaak van de storing was volgens hem gelegen in het eigen IT-systeem van de bank. “Onze technici hebben het gelukkig snel kunnen verhelpen”, is alles wat de zegsman kwijt wil.

De storing zorgde bij veel mensen voor overlast. Allestoringen.nl heeft de voorbije 24 uur meer dan 22.000 meldingen gekregen van mensen die problemen ondervonden met internetbankieren. Daarbij was er een duidelijke piek te zien tussen woensdag 09.00 en 12.00 uur.

Rabobank heeft net als andere banken vaker last van een storing. Zo waren er begin vorige maand nog tijdelijk problemen met het afronden van onlinebetalingen via betaalplatform iDEAL. Ook was pinnen in de winkel in sommige gevallen toen even niet mogelijk. Dat ging toen ook om een technisch probleem, waarover de bank verder niet in detail trad.