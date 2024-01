Telecomprovider Telefónica akkoord over schrappen ruim 3400 banen

De Spaanse telecomprovider Telefónica heeft een akkoord bereikt met vakbonden over het schrappen van 3421 banen in Spanje. Dat meldt het bedrijf in een verklaring. De reorganisatie binnen Telefónica zal ongeveer 1,3 miljard euro – voor aftrek van belastingen – gaan kosten, maar moet op termijn jaarlijks zo’n 285 miljoen euro aan kostenbesparing opleveren.

Het aantal te schrappen banen valt lager uit dan de bijna 5100 banen waarvoor vakbonden in december waarschuwden. De ontslagen vinden naar verwachting in de eerste maanden van dit jaar plaats. Met name werknemers van 56 jaar of ouder, die minstens vijftien jaar in dienst zijn zullen het bedrijf moeten verlaten.

Telefónica is het grootste telecombedrijf van Spanje en heeft in eigen land zo’n 16.500 mensen in dienst. Wereldwijd werken er ruim 100.000 mensen, verspreid over twaalf landen.