Winkeliers: diefstal is groot probleem, strenger beleid nodig

Nederlandse winkeliers zijn helemaal klaar met het steeds verder oplopende aantal winkeldiefstallen. Brancheorganisatie INretail pleit voor strenger landelijk overheidsbeleid en is hierover al in gesprek met het ministerie van Justitie en Veiligheid. “De huidige aanpak voldoet niet en zal er alleen maar voor zorgen dat het aantal diefstallen verder toeneemt. Zo kan het niet verder gaan”, laat een woordvoerder weten.

De winkeliersvereniging reageert op het feit dat Jumbo jaarlijks inmiddels ruim 100 miljoen euro, of ongeveer 1 procent van de omzet, kwijt is door winkeldiefstal. INretail schat op basis van eerder onderzoek dat de schade voor de hele retailsector richting de 2 miljard euro gaat. “Maar met de cijfers van deze ene supermarkt is dat misschien nog te conservatief”, stelt de brancheorganisatie.

Ook uit het aantal aangiften blijkt dat er steeds meer wordt gestolen. De politie telde van januari tot en met november van vorig jaar meer dan 41.000 winkeldiefstallen. Dit aantal was sinds 2014 niet zo hoog en de cijfers over december 2023 moeten nog bekend worden gemaakt. Dat blijkt uit een analyse van het ANP op basis van politiecijfers.

INretail denkt dat de toename niet maar één aanwijsbare oorzaak heeft. Het zou volgens de woordvoerder onder meer te maken kunnen hebben met een lager aantal agenten op straat. “Of is er bij de mensen sprake van een veranderde moraal? Het wordt in ieder geval niet alleen veroorzaakt door de zelfscankassa’s, al speelt dat wel een rol.”

De winkeliers willen dat de politiek nu met beleid komt om het “grote maatschappelijke probleem” aan te pakken. Wat INretail betreft, moeten er in het coalitieakkoord in ieder geval enkele zinnen aan een nieuwe aanpak worden gewijd. “Ondernemers moeten weten wat goede maatregelen zijn om te nemen. Ook gaat het om de budgetten voor justitie en het hele politieapparaat.”