Beleggers schrikken niet van stevige toename Duitse inflatie

De Europese beurzen zijn donderdag met kleine winsten de handel uit gegaan. Beleggers zijn niet geschrokken van een nieuwe toename van de inflatie in Duitsland. Veel economen hadden het opveren van de inflatie daar namelijk al zien aankomen. Het uiteindelijke cijfer pakt zelfs iets minder flink uit dan alom werd verwacht.

De AEX-index, de hoofdgraadmeter van de beurs in Amsterdam, eindigde 0,1 procent hoger op 780,31 punten. De MidKap, de index voor de middelgrote fondsen aan het Damrak, won 0,2 procent tot 905,31 punten. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt gingen met plussen van 0,5 procent de handel uit.

Volgens het Duitse statistiekbureau zijn de prijzen in de grootste economie van Europa in december met 3,8 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Daarmee is de inflatie flink aangewakkerd na een niveau van 2,3 procent in november. Maar economen dachten vooraf dat het Duitse prijspeil wel eens met 3,9 procent omhoog zou kunnen gaan. De flinke toename komt vooral doordat er eind 2022, waarmee wordt vergeleken, eenmalig financiƫle steun van de overheid was die toen de hoogte van de energierekening drukte.

Vrijdag worden ook nieuwe inflatiecijfers verwacht voor Nederland en de eurozone als geheel. De cijfers worden scherp in de gaten gehouden door beleggers omdat ze van invloed kunnen zijn op het rentebeleid van de Europese Centrale Bank (ECB). Als de inflatie na een eerdere afname opeens weer omhoog gaat, zou dit voor de ECB reden kunnen zijn om de rentes in de eurozone langer hoog te houden. Dat laatste is iets wat beleggers liever niet hebben, omdat dit ongunstig is voor de waardering van aandelen.

ING hoorde donderdag bij de verliezers op Beursplein 5 met een koersverlies van 0,7 procent. Analisten van Bank of America schroefden het koopadvies voor de bank terug.

Advies- en ingenieursbureau Arcadis maakte bekend van Rijkswaterstaat te mogen toezien op onder meer het onderhoud aan vijf stormvloedkeringen in Zuid-Holland. Daar krijgt Arcadis de komende vier jaar zo’n 6,5 miljoen euro voor. Het aandeel werd 0,6 procent meer waard.

Verder heeft maker van elektrische bussen Ebusco een opdracht binnengehaald voor het leveren van 23 bussen aan het Duitse Potsdam. Dat werd door beleggers beloond met een plus van 0,7 procent.

De euro was 1,0957 dollar waard, tegen 1,0914 dollar bij het slot van de Europese beurzen woensdag. Een vat Amerikaanse olie werd 1,8 procent minder waard op 71,42 dollar. Brentolie zakte eveneens 1,8 procent in prijs en kostte 76,93 dollar per vat.