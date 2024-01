Europese aandelenkoersen onder druk na verliezen in Azië en VS

Europese beleggers lijken ook donderdagochtend terughoudend na het al voorzichtige begin van 2024. Ook bij de start van de derde handelsdag van het nieuwe jaar worden geen grote positieve uitslagen verwacht. Daarmee volgen de Europese graadmeters de negatieve koersuitslagen in de Verenigde Staten en Azië.

2023 was voor de belangrijkste beursgraadmeters een goed jaar, geholpen door sterke winsten in de laatste maanden uit hoop voor snelle renteverlagingen. Dat zou handelen in aandelen weer aantrekkelijker maken. Maar woensdag bleek uit de notulen van de laatste vergadering van de Federal Reserve dat zo’n snelle renteverlaging nog niet in zicht is, al zijn beleidsmakers wel tevreden over het effect van het gevoerde beleid om de inflatie tegen te gaan.

Amerikaanse beleggers reageerden daar richting het einde van de woensdag al terughoudend op. De belangrijkste graadmeters verloren tot 1,2 procent, na een dag eerder ook al overwegend lager te zijn gesloten. Ook beleggers in Azië zijn wat somberder aan het nieuwe jaar begonnen. Tokio, waar de beurs donderdag voor de eerste keer in 2024 open was, sloot een half procent lager.

De AEX-index in Amsterdam ging de afgelopen twee dagen al omlaag en koerst voor donderdag af op een vlak begin. Elders in Europa lijken beleggers ook voorzichtig aan de dag te beginnen.

Op het Damrak gaat de aandacht onder meer uit naar Arcadis. Het advies- en ingenieursbureau maakte bekend van Rijkswaterstaat te mogen toezien op onder meer het onderhoud aan vijf stormvloedkeringen in Zuid-Holland. Daar krijgt Arcadis de komende vier jaar zo’n 6,5 miljoen euro voor.

Biotechnoloog Galapagos, met eveneens een notering in Amsterdam, is een samenwerking aangegaan met branchegenoot BridGene Biosciences voor het ontdekken van kleine moleculegeneesmiddelen. Daar betaalt Galapagos vooraf tot 27 miljoen dollar voor. Verder heeft maker van elektrische bussen Ebusco een opdracht binnengehaald voor het leveren van 23 bussen aan het Duitse Potsdam.