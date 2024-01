Farmaceut Novo Nordisk steekt miljard in onderzoek naar obesitas

De Deense medicijnfabrikant Novo Nordisk gaat een miljard euro investeren in biotechbedrijven die onderzoek doen naar ziekten die te maken hebben met een te hoog gewicht. Het concern hoopt zo zijn voorsprong op de snelgroeiende markt voor afslankmiddelen te behouden.

Het eerste door Novo gefinancierde onderzoek gaat zich richten op hoe bij obesitaspatiƫnten de stofwisseling gestimuleerd kan worden, in plaats van de eetlust te verminderen. Daarna gaan onderzoekers werken aan een medicijn tegen een aan obesitas gerelateerde leverziekte.

De onderzoeksbedrijven delen de financiering met de Amerikaanse durfinvesteerder Flagship Pioneering, het bedrijf achter de Amerikaanse vaccinmaker Moderna. Novo werkt sinds 2022 samen met Flagship.

Novo Nordisk is door de diabetesmedicijnen Wegovy en Ozempic in korte tijd uitgegroeid tot het waardevolste bedrijf van Europa. Beide medicijnen worden inmiddels massaal gebruikt als afslankmiddel. Sinds beroemdheden als Kim Kardashian en Elon Musk de diabetesmedicijnen Wegovy en Ozempic op sociale media aanprezen als afslankmiddel, kan Novo maar deels aan de vraag voldoen. Ook de Amerikaanse farmaceuten Eli Lilly, Pfizer en het Zwitserse Roche investeren fors in afslankmedicijnen.