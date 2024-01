ING verliest op licht lagere Amsterdamse beurs na adviesverlaging

ING is donderdagochtend flink onderuitgegaan in de Amsterdamse AEX-index, die licht lager opende. Analisten van Bank of America schroefden het koopadvies voor de bank terug. De koers van ING ging daarop zo’n 3 procent omlaag, het grootste verlies in in ieder geval bijna elf weken.

Besi deed het met een min van 4 procent als enige nog slechter. Het was voor het chipbedrijf het grootste verlies van de afgelopen drie maanden. Ook branchegenoot ASMI ging weer omlaag (min 1,9 procent), na de eerdere forse verliezen onder chipbedrijven van de afgelopen dagen.

De AEX-index ging op de eerste twee handelsdagen van 2024 al lager de handel uit en begon ook donderdag lager. Vlak na de opening stond er een min van 0,1 procent op de borden, tot 779,02 punten. De MidKap won 0,2 procent tot 904,93 punten. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt wonnen bij de opening allemaal een beetje. Daarmee gingen ze niet mee in de negatieve uitslagen op de Amerikaanse en Aziatische beurzen.

Philips was koploper in de belangrijkste graadmeter in Amsterdam met een plus van bijna 2 procent, gevolgd door Shell. Mogelijk profiteert het olie- en gasconcern van de gestegen olieprijzen. Zowel een vat Amerikaanse olie als Brentolie werd ongeveer 1 procent duurder.

Op het Damrak ging de aandacht verder uit naar Arcadis. Het advies- en ingenieursbureau maakte bekend van Rijkswaterstaat te mogen toezien op onder meer het onderhoud aan vijf stormvloedkeringen in Zuid-Holland. Daar krijgt Arcadis de komende vier jaar zo’n 6,5 miljoen euro voor. Het aandeel werd 0,4 procent minder waard.

Galapagos was de koploper bij de middelgrote fondsen in Amsterdam met een plus van 1,6 procent. De biotechnoloog is een samenwerking aangegaan met branchegenoot BridGene Biosciences voor het ontdekken van kleine moleculegeneesmiddelen. Daar betaalt Galapagos vooraf tot 27 miljoen dollar voor.

Verder heeft maker van elektrische bussen Ebusco een opdracht binnengehaald voor het leveren van 23 bussen aan het Duitse Potsdam, beloond met een plus van 1 procent.