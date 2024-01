Japan Airlines: 100 miljoen euro schade door vliegtuigbotsing

Japan Airlines verwacht bijna 100 miljoen euro schade te lijden door de botsing van twee vliegtuigen eerder deze week op de luchthaven Haneda in Tokio. Een Airbus A350 werd daarbij volledig verwoest.

Het twee jaar oude vliegtuig van Japan Airlines was verzekerd. Toch maakte de Japanse luchtvaartmaatschappij donderdag bekend rekening te houden met een schadepost van 15 miljard yen. Het is de eerste keer dat een Airbus van dit type verongelukt. Wrakstukken van de vliegtuigen lagen donderdag nog verspreid over de landingsbaan. Honderden vluchten van en naar Haneda werden sinds de crash geannuleerd of liepen grote vertraging op.

Het toestel kwam op 2 januari in botsing met een kustwachtvliegtuig. Alle 379 passagiers en bemanningsleden van de Airbus overleefden de crash. Vijf van de zes inzittenden van het kustwachtvliegtuig kwamen om leven. Het onderzoek naar de toedracht is nog in volle gang.