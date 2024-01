McDonald’s verliest op Wall Street door impact oorlog op verkopen

McDonald’s was donderdag een van de verliezers op de beurzen in New York. Beleggers zetten de fastfoodketen lager, nadat bekend was geworden dat de verkopen in sommige landen in het Midden-Oosten en ook buiten die regio te lijden hebben onder de oorlog tussen Israël en Hamas. Verder moesten techbedrijven, waaronder Apple, het ontgelden door het naar buiten komen van een nieuw banencijfer van loonstrookverwerker ADP.

Het aandeel McDonald’s begon de handelsdag in de plus, maar de koers zakte tot bijna 1 procent in de min toen topman Chris Kempczinski met een verklaring kwam op socialemediaplatform LinkedIn. In sommige landen zijn de laatste tijd boycots tegen de fastfoodketen afgekondigd door verontwaardigde mensen. Dat gebeurde nadat eerder op sociale media foto’s en filmpjes waren verschenen van McDonald’s-restaurants in Israël die maaltijden uitdeelden aan soldaten. Kempczinski sprak van een “betekenisvolle zakelijke impact”.

Techgraadmeter Nasdaq eindigde de sessie 0,6 procent in de min op 14.510,30 punten. De koersverliezen bij techbedrijven zijn te verklaren door een sterker dan verwacht banencijfer van ADP. Er kwamen vorige maand veel meer banen bij in de Verenigde Staten dan alom werd verwacht. Voor de Federal Reserve kan dat een reden zijn om de rente in het land wat langer op een hoog niveau te houden, iets wat ongunstig is voor met name techondernemingen.

De Dow-Jonesindex sloot nagenoeg vlak op 37.440,34 punten en de breder samengestelde S&P 500 verloor 0,3 procent tot 4688,68 punten. Het cijfer van ADP liep vooruit op het belangrijke banenrapport van de Amerikaanse overheid dat vrijdag wordt gepubliceerd. Daarin wordt ook de werkgelegenheid bij de overheid meegerekend.

Apple ging voor de derde dag op rij omlaag. Het aandeel verloor dik 1 procent na een adviesverlaging van zakenbank Piper Sandler. Eerder deze week gaven analisten van Barclays al een lager beleggingsadvies voor het aandeel, omdat ze een tegenvallende verkoop van de iPhone 15 voorzien voor dit jaar. De nieuwe iPhone 16 zal het volgens hen naar verwachting dit jaar niet beter gaan doen.

Het aandeel Ford Motor sloot verder 0,3 procent in de min, ondanks een flinke stijging van zijn autoverkopen in de Verenigde Staten. Ford wist op zijn thuismarkt vorig jaar bijna 2 miljoen wagens te slijten, ruim 7 procent meer dan een jaar eerder. Rivaal GM, bekend van onder meer Chevrolet, rapporteerde eerder deze week evenwel een beduidend sterkere verkoopgroei.