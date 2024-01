Microsoft komt met AI-knop voor nieuwe toetsenborden

Microsoft voegt een nieuwe AI-knop toe aan de nieuwste versie van zijn Windowstoetsenbord. Met de nieuwe knop kan je direct toegang krijgen tot Copilot, de van kunstmatige intelligentie (AI) voorziene digitale assistent van het softwareconcern.

Dit heeft Microsoft aangekondigd in een blogpost. Volgens de onderneming gaat het om de meest ingrijpende verandering van zijn toetsenborden in bijna drie decennia. De nieuwe knop is volgende week al te zien op de grote technologiebeurs CES in Las Vegas. Het is de bedoeling dat hij later dit jaar beschikbaar is voor computers en laptops met Windows 11.

Microsoft zet net als andere techconcerns flink in op AI-toepassingen. Copilot helpt gebruikers bij het kopiƫren en plakken van teksten, maar kan ook teksten herschrijven, samenvatten en uitleggen. Windowsgebruikers kunnen ook vragen stellen aan de assistent, net als in de Bing AI-chat.