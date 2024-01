Topvrouw HEMA: we hebben een goed jaar achter de rug

Winkelketen HEMA verwacht over 2023 een “bescheiden winst” neer te zetten. Dat heeft topvrouw Saskia Egas Reparaz gezegd in een interview met De Telegraaf. Volgens haar heeft de keten een “goed jaar achter de rug”.

“Dit zijn heel spannende weken, maar het ziet er goed uit. De bescheiden winst die we de afgelopen twee jaar hadden, waar ik al heel trots op was, zet zich voort”, aldus de topvrouw. HEMA hanteert een boekjaar dat loopt tot en met januari. Precieze bedragen kan ze dan ook nog niet noemen.

“Klanten komen weer meer en vaker bij ons”, benadrukte de HEMA-baas in mei al, bij de presentatie van de jaarcijfers over het vorige boekjaar. De omzet van de HEMA was toen met een vijfde toegenomen tot bijna 2 miljard euro. De winst voor belastingen steeg daarbij naar 31,6 miljoen euro, nadat een jaar eerder voor het eerst in lange tijd weer winst was geboekt.