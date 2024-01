Verkopen McDonald’s in sommige landen omlaag door oorlog Gaza

McDonald’s verkoopt in sommige landen in het Midden-Oosten en ook buiten die regio minder burgers, friet en andere snacks door de oorlog tussen Israël en Hamas. Dat heeft topman Chris Kempczinski laten weten. Hij spreekt in een verklaring op socialemediaplatform LinkedIn van “betekenisvolle zakelijke impact”, wat mede het gevolg zou zijn van wat hij desinformatie noemt.

In sommige landen zijn boycots tegen de fastfoodketen afgekondigd door verontwaardigde mensen. Dat gebeurde nadat eerder op sociale media foto’s en filmpjes waren verschenen van McDonald’s-restaurants in Israël die maaltijden uitdeelden aan soldaten. Hoeveel de verkopen van de keten hierdoor precies worden geraakt, is niet duidelijk.

Kempczinski omschrijft de situatie als “ontmoedigend en ongegrond”, eraan toevoegend dat de restaurants in kwestie worden geëxploiteerd door lokale ondernemers. Het gaat dus niet om een initiatief van het McDonald’s-concern zelf. Lokale restauranthouders van de keten in onder meer Saudi-Arabië, Maleisië en Pakistan reageerden al met de opmerking dat de actie in Israël niet hun standpunt weerspiegelt.

Het merendeel van de meer dan 41.000 McDonald’s-filialen in de wereld wordt gerund door franchise-ondernemers. In oktober zei Kempczinski al dat hij “diep verontrust was door de daden van antisemitisme en islamofobie” die door de oorlog naar voren kwamen. Toen ging de topman evenwel nog niet in op de eventuele zakelijke gevolgen hiervan voor zijn bedrijf.