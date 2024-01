Aandacht voor Signify en nieuwste inflatiecijfers op Damrak

De aandelenbeurzen in Europa lijken vrijdag lager te openen. Beleggers zullen onder meer aandacht hebben voor Signify. Analisten van Barclays geven als enige een verkoopadvies voor het aandeel. Zij zien onder meer risico’s bij de consumentendivisie van de lampenproducent, die onder andere de slimme Hue-lampen van Philips maakt. Ook ligt de focus op de nieuwste inflatiecijfers in Nederland.

Signify had afgelopen jaar vooral last van een zwakke markt in China, waar de kwakkelende economie en een vastgoedcrisis consumenten voorzichtiger maken met hun uitgaven. Begin december kondigde de voormalige lampendivisie van Philips nog aan banen te gaan schrappen. Op die manier wil Signify jaarlijks ruim 200 miljoen euro besparen.

Verder zal er aandacht zijn voor de Nederlandse inflatie. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakte vrijdagochtend bekend dat die in december uitkwam op 1,2 procent in vergelijking met dezelfde maand in 2022. Daarmee zijn de prijzen minder sterk toegenomen dan in november. Voor het hele jaar kwam de inflatie uit op 3,8 procent.

Het Europees statistiekbureau Eurostat komt later in de ochtend met cijfers over de inflatie in de eurozone. Beleggers houden deze cijfers scherp in de gaten omdat ze van invloed kunnen zijn op het rentebeleid van de Europese Centrale Bank (ECB). Het laatste wat beleggers willen, is dat de rentes in de eurozone nog lange tijd hoog worden gehouden. Dat is namelijk ongunstig voor de waardering van aandelen.

De AEX-index op het Damrak lijkt het begin van de laatste handelsdag voor het weekend lager te openen. Tijdens de eerste week van het nieuwe jaar hebben veel beurshandelaren hun winst genomen, na een sterk beursjaar 2023. Donderdag sloot de AEX 0,1 procent hoger op 780,31 punten, na verliezen in de dagen ervoor. De beurzen elders in Europa gingen met plussen van 0,5 procent de handel uit.

In de MidKap, de index voor de middelgrote fondsen op Beursplein 5, zullen beleggers verder kijken naar Galapagos. De biotechnoloog heeft na het sluiten van de beurzen in New York een strategische samenwerkingsovereenkomst aangekondigd met Thermo Fisher Scientific. Dat is een Amerikaanse leverancier van laboratorium- en analyseapparatuur. Financiƫle afspraken zijn niet bekendgemaakt.