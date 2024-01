Apple dit jaar al vele tientallen miljarden aan beurswaarde kwijt

Apple hoorde op Wall Street vrijdag voor de vierde dag op rij bij de verliezers. Daardoor heeft het techconcern dit jaar al voor vele tientallen miljarden dollars aan beurswaarde verloren. Apple kreeg al meerdere adviesverlagingen van analisten en vrijdag meldde The New York Times dat de Amerikaanse justitie binnenkort mogelijk een nieuwe concurrentiezaak tegen het bedrijf aanspant.

Apple eindigde op de laatste handelsdag van de week 0,4 procent in de min. Volgens The New York Times, die zich baseert op ingewijden, bevindt een justitieel onderzoek naar de iPhone-maker zich inmiddels in de laatste fase. Er wordt onder meer gekeken naar hoe het kan dat de Apple Watch beter werkt met de iPhone dan met smartphones van andere merken, en naar hoe Apple concurrenten zou uitsluiten van zijn iMessage-service.

Eerder deze week gaven analisten van onder meer Barclays al lagere beleggingsadviezen voor het aandeel, omdat ze een tegenvallende verkoop van de iPhone 15 voorzagen voor dit jaar. De nieuwe iPhone 16 zal het volgens hen naar verwachting dit jaar niet beter doen.

Als de koersverliezen volgende week aanhouden dreigt Apple zijn positie als waardevolste beursgenoteerde bedrijf ter wereld te moeten inleveren. Nu is Apple nog zo’n 2800 miljard dollar waard. De nummer twee Microsoft, waarvan het aandeel vrijdag 0,1 procent lager sloot, staat momenteel op ruwweg 2700 miljard dollar.

Over de gehele linie gingen de beurzen in New York juist licht omhoog. Beleggers verwerkten het belangrijke banenrapport van de Amerikaanse overheid. Daaruit kwam naar voren dat de arbeidsmarkt in de Verenigde Staten veerkrachtiger is dan eerder werd aangenomen. De Dow-Jonesindex ging 0,1 procent hoger het weekend in op 37.466,11 punten. De brede S&P 500 won 0,2 procent tot 4697,24 punten en techgraadmeter Nasdaq steeg 0,1 procent en stond op 14.524,07 punten.

Verder verloor het aandeel PepsiCo 1,5 procent. De Franse supermarktketen Carrefour heeft besloten de producten van de voedingsproducent uit de schappen te halen. Aanleiding zijn de recente prijsverhogingen van bijvoorbeeld Doritos-chips en frisdrank. Southwestern Energy en Chesapeake Energy gingen op hun beurt tot meer dan 7 procent omhoog. The Wall Street Journal meldde dat de twee inmiddels dicht bij een deal zijn over een onderlinge fusie. Daarmee zou zo’n 17 miljard dollar zijn gemoeid.