China stelt onderzoek in naar import Franse cognac

China onderzoekt of Franse cognac tegen te lage prijzen in het land verkocht wordt. Het besluit van het regime in Beijing lijkt een vergeldingsmaatregel voor een soortgelijk onderzoek dat Brussel begon naar de invoer van elektrische auto’s uit China.

Hoewel cognac relatief weinig door Chinezen wordt gedronken is China een lucratieve markt voor producenten als Pernod Ricard en Remy Cointreau. China importeerde in de eerste elf maanden van 2023 voor 1,57 miljard dollar aan cognac. In dezelfde periode exporteerde China voor ongeveer 12,7 miljard dollar aan elektrische voertuigen naar de EU.

Importbeperkingen op cognac zou Frankrijk als wijnproducerend land het hardst treffen en dat lijkt geen toeval. Frankrijk was de belangrijkste voorstander van het Brusselse onderzoek naar de goedkopere Chinese elektrische auto’s. Franse autofabrikanten Renault en Stellantis vrezen hierdoor veel marktaandeel te verliezen.

Beijing heeft eerder laten zien weinig middelen te schuwen om zijn beleidsdoelen te bereiken. Toen de spanningen met Australiƫ oplaaiden, leidde dat tot importheffingen op Australische wijnen. Naarmate de banden verbeterden, begon China de beperkingen te herzien.

De afgelopen maanden opende de EU ook een onderzoek naar de Chinese export van biodiesel en bepaalde kunststofproducten. Analisten betwijfelen of het cognaconderzoek het begin is van een handelsoorlog tussen China en de EU. China heeft een product gekozen met weinig impact op de EU, maar de onderliggende boodschap is wel dat het zich in de toekomst op veel belangrijkere Europese goederen kan richten.