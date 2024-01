Grote Chinese schaduwbank Zhongzhi vraagt faillissement aan

De grote Chinese vermogensbeheerder Zhongzhi heeft faillissement aangevraagd. Het bedrijf, dat opereert als een grote schaduwbank, kampt met omgerekend tientallen miljarden euro’s aan schulden en ziet geen perspectief meer.

Zhongzhi zei dat het “duidelijk” niet in staat meer is om zijn schulden terug te betalen, volgens een verklaring van de rechtbank in Beijing die de zaak in behandeling neemt. Het gaat om een van de grootste Chinese faillissementszaken ooit. Op zijn hoogtepunt had Zhongzhi omgerekend bijna 130 miljard euro in beheer.

De financiƫle problemen lijken een gevolg van de crisis in de met schulden overladen vastgoedsector van China. Veel projectontwikkelaars deden voor hun krediet een beroep op het in 1995 opgerichte Zhongzhi toen de vastgoedsector nog hard groeide. Maar de afgelopen jaren raakten grote vastgoedbedrijven, zoals Evergrande en Country Garden, in betalingsproblemen door hun grote schuldenlast.