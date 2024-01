Industrieconcern Aalberts grote verliezer op Beursplein 5

Industrieel toeleverancier Aalberts was vrijdag de grote verliezer op de beurs in Amsterdam. Analisten van Bank of America maanden beleggers tot voorzichtigheid. Niet alleen voor dit aandeel maar ook voor die van andere industriebedrijven, waaronder het Duitse Siemens. Beleggers reageerden op de adviesverlaging door Aalberts bijna 4 procent lager te zetten. Siemens leverde op de beurs in Frankfurt ruim 1 procent in.

Het probleem met de industriële aandelen is volgens de kenners dat ze de laatste tijd te sterk in waarde zijn gestegen. Dit terwijl er nog grote onzekerheid is over bijvoorbeeld het herstel van de Chinese economie en de economische situatie in Europa ook te wensen overlaat. “Voorzichtigheid is het sleutelwoord voor 2024”, stellen de analisten van de bank daarom. Aalberts is op meerdere industriële markten actief. Het bedrijf met hoofdvestiging in Utrecht maakt onder meer leidingsystemen.

Over de gehele linie gingen de Europese beurzen vrijdag licht omlaag. De markt reageerde op nieuwe inflatiecijfers voor de eurozone. Het algehele prijspeil in het landenblok is vorige maand harder opgelopen dan in november. De vraag is nu of deze opvering van de inflatie gevolgen heeft voor het rentebeleid van de Europese Centrale Bank (ECB). Beleggers hopen dat dit geen aanleiding is om de rente in de eurozone langer op een hoog niveau te houden.

Hoofdgraadmeter AEX eindigde de sessie in Amsterdam 0,2 procent lager op 778,70 punten. De MidKap, de graadmeter voor de middelgrote fondsen, zakte 0,7 procent tot 899,15 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen verloren tot 0,4 procent. Op de markt werd ook gelet op nieuwe banencijfers uit de Verenigde Staten. Die waren sterker dan verwacht.

Signify verloor bijna 1 procent. Analisten van Barclays geven als enige een verkoopadvies voor het aandeel. Zij zien onder meer risico’s bij de consumentendivisie van de lampenproducent, die onder andere de slimme Hue-lampen van Philips maakt.

Verder zakte Galapagos 0,5 procent. De biotechnoloog heeft een strategische samenwerkingsovereenkomst aangekondigd met Thermo Fisher Scientific. Dat is een Amerikaanse leverancier van laboratorium- en analyseapparatuur. Financiële afspraken zijn niet bekendgemaakt.

De euro was 1,0959 dollar waard, tegen 1,0957 dollar bij het slot van de Europese beurzen op donderdag. Amerikaanse olie werd 2,2 procent duurder op 73,72 dollar per vat. Een vat Brentolie steeg 1,5 procent in prijs en kostte 78,75 dollar.