Jaarlijks geveilde blauwvintonijn Tokio levert meer dan 7 ton op

Op de grootste vismarkt in Tokio is een blauwvintonijn voor 114,2 miljoen Japanse yen verkocht, omgerekend meer dan 719.000 euro. De veiling van de tonijn op de Toyosu-vismarkt aan het begin van het nieuwe zakenjaar is een Japanse nieuwjaarstraditie.

De vis woog 238 kilogram en werd vrijdag verkocht aan een zeevruchtengroothandel en sushi-ketenexploitant. Het team heeft voor het vierde jaar op rij het winnende bod uitgebracht op de duurste tonijn van het nieuwe jaar, die dit jaar drie keer zoveel waard was als een jaar eerder.

De peperdure tonijn zal opgediend worden in een met een Michelin-ster bekroond sushi-restaurant in de chique Tokiose wijk Ginza. Het is de duurste tonijn die sinds de coronapandemie geveild is, nadat de beperkingen in het Aziatische land zijn opgeheven en restaurants weer klanten trekken. Zo is het aantal toeristen dat Japan trekt, teruggekeerd naar het niveau van voor de pandemie, zegt de nationale Japanse toerismeorganisatie.