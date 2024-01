PepsiCo omlaag op Wall Street na boycot producten door Carrefour

PepsiCo hoorde vrijdag bij de verliezers op de beurzen in New York. De Franse supermarktketen Carrefour heeft besloten de producten van de voedingsproducent uit de schappen te halen. Aanleiding zijn de recente prijsverhogingen van bijvoorbeeld Doritos-chips en friskdrank. Wall Street is over de gehele linie juist met kleine winsten geopend. Beleggers verwerken het belangrijke banenrapport van de Amerikaanse overheid. Daaruit kwam naar voren dat de arbeidsmarkt in de Verenigde Staten veerkrachtiger is dan eerder werd aangenomen.

PepsiCo leverde 0,5 procent aan beurswaarde in. Supermarkten in Frankrijk voeren de laatste tijd felle prijsonderhandelingen met bedrijven. De inflatie is weliswaar afgenomen, maar supermarkten zien hun marges nog altijd krimpen in hun poging klanten aan te spreken.

De Dow-Jonesindex noteerde in de eerste handelsminuten 0,1 procent hoger op 37.457 punten. De brede S&P 500 won 0,3 procent tot 4702 punten en techgraadmeter Nasdaq steeg ook 0,3 procent en stond op 14.550 punten.

Volgens het Amerikaanse ministerie van Arbeid groeide de werkgelegenheid in de Verenigde Staten met 216.000 arbeidsplaatsen in december. Economen hadden in doorsnee gerekend op 175.000 banen. Verder stond in het rapport dat de werkloosheid in ’s werelds grootste economie gelijk is gebleven. Als de werkgelegenheid veel sterker is dan verwacht, dan kan de Federal Reserve de rente mogelijk langer op een hoog niveau houden. Dat zou ongunstig kunnen zijn voor de waardering van aandelen. Maar het rapport laat ook zien dat de economie als geheel er beter voorstaat dan gedacht.

Apple steeg 0,1 procent, ondanks teleurstellende cijfers van het Taiwanese Foxconn dat onder meer de iPhones voor Apple maakt. Foxconn meldde in december maar liefst 27 procent minder omzet te hebben gedraaid dan in dezelfde maand in 2022. Bovendien verwacht Foxconn dat de verkoop in het eerste kwartaal van dit jaar verder terug zal lopen, vanwege minder vraag naar consumentenelektronica. Het aandeel Apple ging de afgelopen dagen evenwel al behoorlijk omlaag en nu lijkt de koers iets te herstellen.

Tesla noteerde een plus van 0,2 procent. De fabrikant van elektrische auto’s moest van de Chinese toezichthouder SAMR ruim 1,6 miljoen auto’s terugroepen om softwareproblemen. Die kunnen een risico vormen voor de veiligheid tijdens het rijden. Tesla denkt de problemen echter te kunnen oplossen met een software-upgrade.