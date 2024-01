Personeel Londense metro gaat staken

De Londense metro rijdt het grootste deel van volgende week waarschijnlijk niet. Leden van de vakbond RMT gaan er staken voor meer loon. De laatste onderhandelingen met de werkgever die de actie zouden kunnen voorkomen, hebben niets opgeleverd.

De vakbondsactie begint formeel vrijdag al als het onderhoudspersoneel het werk neerlegt, maar de grootste impact wordt verwacht nadat andere collega’s zich op zondagavond bij de staking hebben aangesloten. Vervolgens rijden er dagenlang waarschijnlijk amper metro’s, is de verwachting.

Transport of London, dat verantwoordelijk is voor het openbaar vervoer in de Britse hoofdstad, heeft al gewaarschuwd dat er mogelijk ook bij andere lijnen dan die van de London Underground sprake zal zijn van verstoringen. Dit betreft de zogeheten Elizabeth Line, de Overground en de DLR.

Het conflict draait om de loonsverhoging van 5 procent die is aangeboden door de werkgever. Volgens het verontwaardigde metropersoneel is dat veel te weinig omdat leidinggevenden bij het bedrijf veel meer loonsverhoging zouden krijgen.

