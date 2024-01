SpaceX klaagt arbeidsrechtenorganisatie aan

SpaceX klaagt een arbeidsrechtenorganisatie aan die optreedt namens acht medewerkers die beweren te zijn ontslagen om kritiek op topman Elon Musk. Volgens SpaceX zijn de activiteiten van de National Labor Relations Board (NLRB) in strijd met de Amerikaanse grondwet.

De NLRB had eerder deze week een klacht tegen SpaceX ingediend namens de acht medewerkers. Zij hadden in 2022 een brief aan het bestuur van SpaceX ondertekend, waarin Musk werd beschuldigd van “ongepaste, kleinerende, seksueel getinte” uitspraken. Na hun ontslag stapten de werknemers naar de NLRB. SpaceX stelt nu dat de rechtszaak die de arbeidsrechtenorganisatie deze week aanspande in strijd is met de federale wetgeving in Texas, waar de zaak moet voorkomen.

Nu SpaceX op zijn beurt een rechtszaak tegen de NLRB indient, zal de klacht van de werknemers voorlopig niet in behandeling worden genomen. SpaceX hanteerde onlangs een soortgelijke tactiek om een ​​rechtszaak te dwarsbomen die het Amerikaanse ministerie van Justitie had aangespannen. Het bedrijf zou volgens het ministerie hebben geweigerd vluchtelingen en asielzoekers in dienst te nemen.