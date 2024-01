Wereldwijde voedselprijzen 10 procent onder niveau 2022

De wereldwijde voedselprijzen lagen het afgelopen jaar ongeveer 10 procent onder het niveau van 2022. Dat meldt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) vrijdag op basis van eigen berekeningen. Onder meer maïs en tarwe werden vorig jaar flink goedkoper.

Suiker steeg juist in prijs, maar werd de afgelopen maand wel goedkoper. Volgens het VN-agentschap komt dat voornamelijk door “het sterke productietempo in Brazilië, samen met een verminderd gebruik van suikerriet voor de productie van ethanol in India”.

Granen werden in december juist duurder. Dat schrijft de FAO met name toe aan de terughoudende leveringen uit belangrijke exportlanden. Onder meer India, ’s werelds grootste rijstexporteur, stelde eerder beperkingen in om prijsstijgingen in eigen land te voorkomen. Wordt rijst buiten beschouwing gelaten, dan lagen de graanprijzen over het hele jaar bezien juist 15,4 procent onder het gemiddelde van 2022.