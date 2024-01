Meeste faillissementen in Denemarken sinds 2010

Het aantal faillissementen in Denemarken lag het afgelopen jaar op het hoogste niveau sinds 2010. Volgens het Deense statistiekbureau Statistics Denmark gingen 3078 bedrijven bankroet, bijna 9 procent meer dan een jaar eerder. Met name in de bouw en de handel gingen veel ondernemingen op de fles.

Die sectoren waren goed voor 45 procent van het totale aantal faillissementen. In de data van het statistiekbureau zijn bedrijven meegenomen die zowel personeel als een omzet van 1 miljoen Deense kroon (omgerekend zo’n 134.000 euro) hebben.

Vooral de gestegen rente heeft veel bedrijven in de bouw doen omvallen, laat de Deense Kamer van Koophandel weten in een toelichting. In brede zin hadden ondernemingen te lijden onder stijgende kosten en afnemende vraag. Volgens het Deense handelsregister vormden bedrijven die last hadden van de coronanasleep het afgelopen jaar een kleiner deel van de faillissementen.

In Nederland komt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag met cijfers over het aantal faillissementen in 2023. In het voorgaande jaar zag het statistiekbureau nog een “historisch laag aantal” bankroeten. Alleen in 2021 lag het aantal faillissementen in Nederland nog lager.