Vietnamese elektrische autobouwer wil voet aan grond in India

Elektrische autoproducent VinFast heeft een overeenkomst gesloten met de overheid in India voor een investering van 2 miljard dollar in het land. Daarmee lijkt het bedrijf uit Vietnam voet aan de grond te willen krijgen in de op twee na grootste automarkt van de wereld. Het geld moet gaan naar een fabriek, meldt VinFast in een verklaring.

Die fabriek moet worden gebouwd in de deelstaat Tamil Nadu in het zuidoosten van India. De bouw moet dit jaar van start gaan en de fabriek moet volgens VinFast jaarlijks maar liefst 150.000 elektrische auto’s produceren.

De plannen zijn vergelijkbaar met die voor de Verenigde Staten. Ook daar bouwt het Vietnamese bedrijf voor 2 miljard dollar (omgerekend ruim 1,8 miljard euro) een fabriek, in de Amerikaanse staat North Carolina. Net als de fabriek in India, moet die jaarlijks 150.000 auto’s produceren.

VinFast is onderdeel van het conglomeraat Vingroup dat is opgericht door de rijkste man van Vietnam, Pham Nhat Vuong. Zaterdag werd bekend dat hij de nieuwe topman wordt van VinFast.