Zeventig Nederlandse bedrijven op techbeurs CES in Las Vegas

Zeventig Nederlandse bedrijven vertrekken volgende week naar Las Vegas, waar op 9 januari de Consumer Electronics Show (CES) van start gaat. De beurs, die drie dagen duurt, staat bekend als het belangrijkste internationale podium voor techbedrijven die hun nieuwste elektronische producten willen presenteren.

De meeste Nederlandse bedrijven die aan de Amerikaanse beurs deelnemen, zijn nog niet zo lang bezig. Dat geldt onder meer voor Axelera AI, dat vorig jaar ook deel uitmaakte van de Hollandse delegatie. Axelera AI ontwikkelt een chip voor de verwerking van data voor kunstmatige intelligentie die toegepast kan worden op video, legt marketingmanager Merlijn Linschooten uit. “Vorig jaar bestonden we net anderhalf jaar. Voor onze naamsbekendheid en het leggen van contacten was de beurs heel interessant.”

Dit jaar beschikt het bedrijf over een eigen ontmoetingsruimte naast het Nederlandse paviljoen voor afspraken met toekomstige klanten. De agenda van Axelera AI is van dinsdag tot donderdag helemaal volgeboekt.

Manager Kaylee Hakkel van MantiSpectra reist ook voor de tweede keer naar de beurs. Haar bedrijf ontwikkelde een chip die met behulp van sensoren nauwkeurig materiaaleigenschappen kan bepalen en won daarmee de CES Innovation Award. Of er een echte huldiging komt, weet ze niet. “Maar we kunnen de prijs ophalen.”

Hakkel houdt haar agenda nog voor een deel vrij. “We willen ook tijd overhouden om gewoon wat rond te lopen. De interessantste dingen komen vaak uit onverwachte hoek.”

De CES is een jaarlijkse ontmoetingsplaats voor meer dan 170.000 bedrijven en investeerders uit ongeveer 160 landen. Nederland neemt voor de achtste keer deel. Vorig jaar gingen ook zeventig bedrijven mee, het jaar daarvoor 55.

Voor veel Nederlandse bedrijven was de CES een doorbraak. Dat gold onder meer voor Sendcloud, dat in 2017 een verzendservice voor webwinkels in Las Vegas presenteerde. Het Nederlandse bedrijf is nu wereldwijd actief en is inmiddels 750 miljoen dollar waard.