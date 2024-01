Britten willen zelf geavanceerde brandstof kerncentrales maken

Het Verenigd Koninkrijk wil als eerste West-Europese land de geavanceerde brandstof HALEU gaan produceren, die momenteel alleen nog in Rusland commercieel verkrijgbaar is. De brandstof, die bestaat uit een bepaalde vorm van verrijkt uranium, is nodig voor de opwek van energie in de nieuwste generatie kerncentrales.

“Dit zal van cruciaal belang zijn voor de energiezekerheid in binnen- en buitenland”, heeft de Britse energieminister Claire Coutinho zondag gezegd in een verklaring. Voor de nodige investeringen trekt de Britse overheid 300 miljoen pond uit, omgerekend ruim 348 miljoen euro. De maatregel is ook bedoeld om minder afhankelijk te worden van Rusland.

Het duurt naar verwachting wel nog tot de jaren dertig van deze eeuw voor de eerste HALEU-fabriek in het noordwesten van Engeland operationeel is. In de Verenigde Staten wordt momenteel al wel HALEU gemaakt in een fabriek van uraniumverrijker Urenco. Maar daar gebeurt dat niet op commerciƫle schaal.

De Britse overheid heeft zich eerder ten doel gesteld om in 2050 een kwart van de stroomproductie te halen uit kernenergie. Op die manier wil het land minder afhankelijk worden van gas en kolen en de uitstoot van schadelijke broeikasgassen beperken. Vorig jaar kondigde de overheid ook al nieuwe subsidies aan voor de ontwikkeling van kleinere kernreactoren. Die zouden veel goedkoper en ook sneller om te bouwen zijn.

In meer landen zijn er plannen om extra in te zetten op kernenergie. Niet alleen de Britten, maar bijvoorbeeld ook de Verenigde Staten, Frankrijk, Nederland en de Verenigde Arabische Emiraten schaarden zich op de recente klimaattop in Dubai achter een oproep om de hoeveelheid kernenergie in de wereld tegen 2050 verdrievoudigd te hebben.