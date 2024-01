Europese maatschappijen hoeven Boeings niet aan de grond te houden

Europese luchtvaartmaatschappijen kunnen gewoon blijven doorvliegen met hun Boeing-toestellen, ondanks een recent incident met een Boeing 737 MAX 9 in de Verenigde Staten. Dat heeft het Europees agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA) laten weten, nadat de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA een inspectie beval van meer dan 170 vliegtuigen van dit type wereldwijd.

Aanleiding van de FAA-aankondiging is een incident vrijdag bij de luchthaven van Portland in het noordwesten van de Verenigde Staten, waarbij een klein stuk van de romp plotseling verdween na het opstijgen. EASA heeft de oproep van de FAA overgenomen, maar zegt dat maatschappijen in de aangesloten landen in Europa geen vliegtuigen hebben met dezelfde specificaties.

Dat betekent niet dat er in Europa helemaal geen toestellen van het type 737 MAX 9 rondvliegen. Zo heeft Corendon er twee in de vloot, bevestigt een woordvoerster na berichtgeving van Hart van Nederland. Volgens haar zijn die vliegtuigen evenwel iets anders gebouwd. Fabrikant Boeing heeft Corendon ook al verzekerd dat aan de grond houden van de toestellen niet nodig is.

Ook de Britse Civil Aviation Authority heeft al aangegeven dat er in het Verenigd Koninkrijk geen 737 MAX 9 staat geregistreerd. Wel hebben de Britten buitenlandse maatschappijen opgeroepen om de inspectie uit te voeren voordat zij door Brits luchtruim vliegen.

In andere landen worden maatschappijen wel getroffen. Zo laat het Amerikaanse United Airlines voorlopig al zijn 79 vliegtuigen van het type niet vertrekken. Het Panamese Copa Airlines laat 21 vliegtuigen nakijken en Turkish Airlines houdt vijf toestellen aan de grond totdat ze zijn onderzocht.

Het gaat om de grootste ingreep voor een Boeing 737 MAX sinds toestellen van dat type na twee vliegtuigcrashes wereldwijd lange tijd uit de luchtruimen werden geweerd. In 2018 en 2019 kwamen bij ongelukken met 737 MAX-vliegtuigen in totaal 346 mensen om het leven. Daarna moest Boeing technische aanpassingen doorvoeren. De kwestie kostte het concern vele miljarden dollars.