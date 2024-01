Krant: drugsgebruik Elon Musk leidt tot zorgen binnen bedrijven

Het drugsgebruik van Elon Musk leidt tot zorgen bij leidinggevenden en bestuursleden van de bedrijven die hij leidt. Dat meldt The Wall Street Journal op basis van niet bij naam genoemde getuigen en andere ingewijden. Volgens de zakenkrant zou de steenrijke Tesla-topman en eigenaar van socialemediaplatform X onder meer LSD, cocaïne en ecstasy gebruiken, veelal op privéfeestjes.

Een van de personen die zich aan dit gedrag van Musk ergerde zou Linda Johnson Rice zijn geweest. Zij werd in 2017 bestuurslid bij Tesla, maar besloot later niet op te gaan voor een volgende termijn. Naar verluidt kwam ze tot dit besluit omdat ze gefrustreerd was over het drugsgebruik van Musk.

The Wall Street Journal hoorde van meerdere bronnen dat Musk sindsdien niet is gestopt met drugs. De laatste tijd zou hij vooral zijn toevlucht nemen tot ketamine. De mensen die de krant sprak zouden bang zijn dat dit gedrag grote gevolgen kan hebben, niet alleen voor Musks eigen gezondheid, maar ook voor zijn bedrijven en de vele miljarden dollars die daarmee zijn gemoeid.

Berichten over drugsgebruik van Musk zijn niet nieuw. Jaren terug was er al eens ophef nadat Musk in een podcast met comedian Joe Rogan publiekelijk wiet had gerookt. Dat was toen voor Amerikaanse autoriteiten aanleiding om Musks ‘security clearance’ als topman van ruimtevaartbedrijf SpaceX opnieuw in overweging te nemen.

Verder zijn er al jaren speculaties over vreemde tweets van Musk uit 2018. Toen beweerde hij opeens dat hij Tesla van de beurs wilde halen en dat hij hier ook al de fondsen voor had, terwijl dat niet zo was. Sommigen schrijven die actie toe aan het gebruik van drugs, terwijl anderen zeggen dat de opmerkingen waarschijnlijk te verklaren zijn door Musks chronische gebrek aan slaap.

Alex Spiro, een advocaat van de miljardair, heeft tegen The Wall Street Journal gezegd dat zijn cliënt regelmatig op drugs wordt getest bij SpaceX “en nog nooit voor een test is gezakt”. In het krantenartikel zouden volgens Spiro meerdere onjuistheden staan. Maar wat er precies niet klopt, vertelde hij er niet bij.

Musk zelf vond het dit weekend op X ook nodig om te reageren: “Na dat ene trekje met Rogan stemde ik er op verzoek van NASA mee in om drie jaar willekeurige drugstests te doen. Er zijn zelfs geen sporen van drugs of alcohol gevonden.” Eerder verklaarde de zakenman al eens dat hij een doktersrecept heeft voor ketamine als antidepressivum.