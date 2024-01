Toezichthouder VS houdt 171 Boeing 737-vliegtuigen aan de grond

De Amerikaanse toezichthouder op de luchtvaartsector, de Federal Aviation Administration (FAA), zei zondag dat 171 Boeing 737 MAX 9-vliegtuigen aan de grond blijven totdat de dienst ervan overtuigd is dat de toestellen veilig kunnen opereren.

Aanleiding voor de beslissing van de FAA was een noodlanding die een Boeing 737 MAX 9 vrijdag maakte in de Amerikaanse staat Oregon. Een tijdens de vlucht gebarsten paneel had een gat in de cabinewand veroorzaakt.

“De vliegtuigen zullen aan de grond blijven, totdat de FAA ervan overtuigd is dat ze veilig zijn”, aldus de toezichthouder.