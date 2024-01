Amazon en Microsoft openen Saudische kantoren na druk van Riyad

Grote Amerikaanse techbedrijven als Amazon, Google-moederbedrijf Alphabet en Microsoft openen kantoren in Saudi-Arabië onder druk van de Saudische overheid. Het land dreigde geen lucratieve staatssteun meer te geven aan bedrijven die er geen regionaal hoofdkantoor hebben.

Alle drie de techgiganten hebben een vergunning gekregen om in de hoofdstad Riyad een regionaal hoofdkantoor te vestigen, blijkt volgens persbureau Bloomberg uit een database van de Saudische overheid. Die goedkeuring kwam vlak voor de deadline die het land had gesteld op 1 januari. Ook andere grote bedrijven, zoals Airbus en Pfizer, hebben recent een vergunning aangevraagd en gekregen.

In februari 2021 kondigde Saudi-Arabië de nieuwe regels voor staatscontracten aan. Het land wil “economische lekkage” beperken, waarmee staatsuitgaven worden bedoeld die ten goede kunnen komen aan bedrijven die geen duidelijke aanwezigheid in het land hebben. De overheid van het land in het Midden-Oosten wil dat er geen contracten meer worden gegeven aan internationale bedrijven die alleen leidinggevenden het land in en uit vliegen.

Kroonprins Mohammed bin Salman heeft de regels rond vrouwenrechten en openbaar amusement versoepeld om de economie te stimuleren en internationale investeringen aan te trekken. Nog steeds zijn beleidsmaatregelen zoals het alcoholverbod in Saudi-Arabië reden voor buitenlandse zakelijke leiders om niet in het land te wonen.