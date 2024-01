Bayer boekt positieve resultaten met middel tegen menopauze

Het Duitse farmaceutische concern Bayer heeft positieve onderzoeksresultaten behaald met zijn experimentele medicijn tegen de menopauze. In twee klinische studies van het middel werd het aantal opvliegers bij vrouwen flink verminderd. De positieve testresultaten zijn een opsteker voor het geplaagde Bayer en maken de weg vrij voor een nieuw medicijn, dat volgens het concern een zogeheten blockbuster zou kunnen worden met een omzet van meer dan 1 miljard euro.

Het medicijn, elinzanetant, verlaagde de frequentie en ernst van opvliegers en voldeed aan alle onderzoeksdoelen bij de studies onder ongeveer 800 postmenopauzale vrouwen tussen 40 en 65 jaar, zei Bayer in een verklaring. Het bedrijf voert nog een derde studie uit naar elinzanetant, waarvan de resultaten in de komende maanden worden verwacht. Bayer is van plan de gegevens uit de drie onderzoeken aan de toezichthouders voor te leggen om goedkeuring voor het middel te krijgen.

De resultaten bieden een impuls voor het farmaceutische onderdeel van het Duitse chemieconcern. In november kwam Bayer nog met teleurstellende resultaten van een nieuw anti-bloedstollingsmedicijn, waarvan het bedrijf een omzet van ruim 5 miljard euro had voorzien.

Ook is het chemieconcern sinds de overname van Monsanto in 2018 verwikkeld geraakt in een lange reeks van rechtszaken rond het onkruidbestrijdingsmiddel Roundup. Dat middel bevat het omstreden bestanddeel glyfosaat en zou kanker veroorzaken. Inmiddels zijn ongeveer 165.000 claims ingediend tegen het bedrijf voor persoonlijk letsel dat veroorzaakt zou zijn door het middel. Het aandeel Bayer raakte mede daardoor vorig jaar bijna een derde aan waarde kwijt.