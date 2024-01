Boeing onderuit op Wall Street na incident met 737 MAX 9

Boeing ging maandag hard onderuit op de aandelenbeurzen in New York. Beleggers reageerden op het incident met een Boeing 737 MAX 9 in de Verenigde Staten. Bij een passagiersvliegtuig van Alaska Airlines liet afgelopen vrijdag een deurpaneel los na het opstijgen. Het toestel slaagde erin veilig terug te keren naar de luchthaven in Portland. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA beval 171 737 MAX 9-vliegtuigen aan de grond te houden die hetzelfde deurpaneel hebben.

Het gaat om de grootste ingreep voor een 737 MAX sinds toestellen van dat type na twee vliegtuigcrashes wereldwijd lange tijd uit luchtruimen werden geweerd. In 2018 en 2019 kwamen bij ongelukken met 737 MAX-vliegtuigen 346 mensen om het leven. Daarna moest Boeing technische aanpassingen doorvoeren. Die kwestie kostte het concern vele miljarden dollars.

Maandag raakte het aandeel Boeing ruim 9 procent kwijt. Alaska Airlines daalde 4,3 procent na het annuleren van meer dan tweehonderd vluchten met 737 MAX 9-toestellen.

Later in de week verschuift de aandacht naar de resultaten van grote banken als Bank of America, JPMorgan Chase, Wells Fargo en Citigroup, waarmee het cijferseizoen op Wall Street wordt ingeluid. Daarnaast wordt uitgekeken naar het Amerikaanse inflatiecijfer over december, dat donderdag op het programma staat.

Beleggers op Wall Street hopen dat de inflatie inmiddels sterk genoeg is afgekoeld en dat de Federal Reserve in de komende maanden al kan gaan beginnen met het verlagen van de rente. Vrijdag werd de hoop op een spoedige renteverlaging al wat getemperd door een sterker dan verwachte banengroei in de VS. Door de sterke arbeidsmarkt zou de Fed de rente mogelijk langer hoog kunnen houden om de economie af te remmen.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,4 procent lager op 37.323 punten. De brede S&P 500 won 0,2 procent tot 4708 punten en de techgraadmeter Nasdaq steeg 0,6 procent tot 14.609 punten.

Apple won 0,6 procent. Het techconcern verloor vorige week nog zo’n 6 procent en zag daarmee tientallen miljarden aan beurswaarde verdampen. Dat kwam mede door meerdere adviesverlagingen van analisten. Ook meldde The New York Times dat de Amerikaanse justitie binnenkort mogelijk een nieuwe concurrentiezaak tegen het bedrijf aanspant. Door de koersverliezen dreigt Apple zijn positie als waardevolste beursgenoteerde bedrijf ter wereld te moeten afstaan aan Microsoft (plus 0,7 procent).