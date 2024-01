Deutsche Bahn stapt naar rechter om staking te voorkomen

De Duitse spoorwegmaatschappij Deutsche Bahn is naar de rechter gestapt om de aangekondigde landelijke staking van machinisten tegen te houden. Volgens het staatsbedrijf is er geen wettelijke basis voor de staking en heeft de maatschappij een aanvraag ingediend bij de arbeidsrechtbank van Frankfurt om zich te buigen over de zaak. Dat gebeurt later op maandag.

De Duitse treinbestuurdersvakbond GDL riep zondag op tot een nieuwe landelijke staking. De staking begint woensdag en duurt drie dagen. Aanleiding voor de geplande staking is het vastlopen van de loonbesprekingen met Deutsche Bahn en andere spoorwegmaatschappijen. Sinds het begin van de loononderhandelingen begin november heeft de GDL al twee keer treinen voor personenvervoer tot stilstand gebracht met stakingen.