Duitse rechtbank staat nieuwe staking bij Deutsche Bahn toe

De Duitse spoorwegvakbond GDL mag opnieuw gaan staken in een slepend arbeidsconflict met Deutsche Bahn. Dat heeft een arbeidsrechtbank in Frankfurt besloten. Deutsche Bahn was naar de rechtbank gestapt om de landelijke staking van onder meer treinmachinisten te voorkomen.

Deutsche Bahn stelde dat er geen wettelijke basis voor de staking is, maar daar gaat de rechtbank dus niet in mee. Het Duitse staatsspoorbedrijf kan wel beroep aantekenen tegen het besluit. Volgens de maatschappij is de staking “volledig overbodig”.

GDL riep zondag op tot een nieuwe landelijke staking. De staking begint woensdagochtend vroeg en duurt drie dagen. Aanleiding voor de geplande staking is het vastlopen van de besprekingen rond hoger loon en kortere werkweken met Deutsche Bahn en andere spoorwegmaatschappijen.

Sinds het begin van de onderhandelingen begin november heeft GDL al twee keer treinen tot stilstand gebracht met landelijke stakingen. Daardoor waren er grote verstoringen van het Duitse treinverkeer, net als bij internationale treinen vanuit Nederland naar Duitsland.