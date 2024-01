Franse marktonderzoeker Ipsos neemt I&O Research over

De Franse marktonderzoeker Ipsos neemt het Nederlandse I&O Research over. De twee partijen gaan in Nederland verder onder de naam Ipsos I&O. Volgens Ipsos I&O ontstaat door de overname een marktleider in de publieke sector in Nederland. Financiële details over de deal werden niet gemeld.

“We blijven media en publiek voorzien van relevante maatschappelijke en politieke inzichten met betrekking tot opvattingen en gedragingen van Nederlandse burgers”, zo laten de bedrijven weten.

Door het samengaan denkt Ipsos I&O “als een van Nederlands grootste marktonderzoeksbureaus én marktleider in publiek onderzoek” beter in te kunnen spelen op ontwikkelingen. Topman Gerben Huijgen (I&O) voorziet dat de nieuwe opzet “meer waarde zal opleveren voor onze mensen en klanten”.

Bij het in 1975 opgerichte Ipsos werken wereldwijd meer dan 20.000 mensen, van wie 165 in Nederland bij vestigingen in Amsterdam en Rijen. Bij de afgelopen verkiezingen verzorgde Ipsos nog de exitpolls. I&O Research bestaat sinds 1996 en heeft honderd werknemers in Amsterdam en Enschede.