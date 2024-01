Hypotheekshop: hypotheekrente daalt al tien weken op rij

De vaste hypotheekrente is sinds eind oktober al tien weken op rij gedaald. De snelheid van de huidige daling zegt veel over de mate van concurrentie op de hypotheekmarkt, zeker in vergelijking met bijvoorbeeld die bij de spaarrentes, meldt De Hypotheekshop.

Sinds eind oktober is de rente op vaste hypotheken met een looptijd van vijf jaar met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) het meest verlaagd, namelijk met 0,7 procentpunt. Maar ook de daling van de hypotheekrente dertig jaar vast met NHG nadert inmiddels de half procentpunt. Het belangrijkste hypotheektarief van tien jaar vast met NHG heeft in tien weken tijd daarbij de grootste daling laten zien sinds het begin van de meting in 2004.

De scherpste hypotheektarieven op vijf, tien en twintig jaar vast met NHG staan inmiddels weer onder de 4 procent. En volgens De Hypotheekshop is het slechts een kwestie van tijd voordat ook dertig jaar vast met NHG die barrière doorbreekt.

Of de daling de komende weken verder doorzet, is volgens De Hypotheekshop afhankelijk van de ontwikkeling van de rente op de kapitaalmarkt, die bepalend is voor de (middel)lange hypotheekrente. Voor 2024 verwacht de organisatie wel een daling van de kapitaalmarktrente.

De ontwikkeling van kortlopende hypotheekrentes, die vooral belangrijk zijn voor doorstromers, hangt meer direct af van het rentebeleid van de Europese Centrale Bank (ECB). Op dit moment verwacht De Hypotheekshop dat de ECB de rente komende tijd nog ongewijzigd houdt. In de loop van 2024 zal de ECB de rente naar verwachting geleidelijk aan wat verlagen om te voorkomen dat de economie in een langdurige recessie terechtkomt.