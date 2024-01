Koepel: horeca moet duurder worden om bankroeten te voorkomen

Horecabedrijven moeten meer geld vragen voor eten, drinken en overnachtingen om te voorkomen dat ze failliet gaan, zegt voorzitter Marijke Vuik van Koninklijke Horeca Nederland (KHN). De winstmarges in de sector zijn namelijk kleiner geworden door de hogere kosten voor bijvoorbeeld personeel en energie. “We horen dat ondernemers zich zorgen maken, maar als ze hulp vragen zijn ze eigenlijk al te laat”, zei de branchevoorzitter tijdens horecavakbeurs Horecava.

Hoeveel duurder alles precies moet worden, verschilt sterk van bedrijf tot bedrijf. Om toegenomen kosten te compenseren, zouden cafés, restaurants en hotels volgens Vuik eigenlijk winstmarges moeten hanteren van gemiddeld 10 tot 13 procent. Nu moeten ondernemers het doen met zo’n 7 tot 9 procent. Dat is volgens Vuik te weinig.

De horeca probeert volgens de voorzitter al om de kosten zo veel mogelijk te verlagen door bijvoorbeeld voor minder geld in te kopen. Maar aan sommige ontwikkelingen, zoals de gestegen inflatie, kunnen ondernemers weinig veranderen. Daarom moeten ze hun prijzen wel verhogen, zegt Vuik.

Hoeveel bedrijven kampen met financiële problemen kan Vuik niet zeggen. Volgens de KHN-voorzitter speelt de problematiek vooral voor ondernemers die tijdens de coronapandemie geen gebruik konden maken van de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Hiermee kregen ondernemers financiële steun als zij door de coronapandemie omzet misliepen.

Eerder maandag meldde kennisinstituut FoodService Instituut Nederland (FSIN) dat de winstgevendheid van de sector onder druk staat. Sommige ondernemers berekenen volgens het instituut niet alle kosten helemaal door aan consumenten uit angst dat mensen het te duur vinden om bijvoorbeeld uit eten te gaan. Vuik merkt dit ook, maar ze ziet dat veel klanten er begrip voor hebben. “De hogere kosten zijn al langer een bekend probleem”, licht ze toe.

De gevolgen van het niet kunnen doorberekenen van de kosten zijn al te merken. Mede hierdoor daalde het aantal horecalocaties afgelopen jaar voor het eerst sinds 2015, aldus KHN. In 2022 waren er bijna 45.000 horecabedrijven, eind vorig jaar nog zo’n 44.400. Vuik verwacht dat dit jaar nog meer bedrijven failliet gaan.

Ondanks de sombere vooruitzichten zijn er wel lichtpuntjes. Zo is de omzet in de horecabranche afgelopen jaar gestegen naar 31 miljard euro, ruim boven het niveau van voor corona. Ook is het aantal werknemers in de sector gestegen.