Koersval Boeing op Wall Street door incident met vliegtuig

Boeing was maandag een flinke verliezer op de Amerikaanse aandelenbeurzen. Beleggers op Wall Street schrokken van het incident met een Boeing 737 MAX. Bij een passagiersvliegtuig van Alaska Airlines liet afgelopen vrijdag een deurpaneel los na het opstijgen. Het toestel slaagde erin veilig terug te keren naar de luchthaven in Portland. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA beval 171 737 MAX 9-vliegtuigen aan de grond te houden die hetzelfde deurpaneel hebben.

Boeing werd daarop 8 procent lager gezet in New York. Het gaat om de grootste ingreep voor een 737 MAX sinds toestellen van dat type na twee vliegtuigcrashes wereldwijd lange tijd uit luchtruimen werden geweerd. Daarna moest Boeing technische aanpassingen doorvoeren. Die kwestie kostte het concern vele miljarden dollars.

De algehele stemming op Wall Street was wel positief in afwachting van de kwartaalresultaten van verschillende grote Amerikaanse banken later deze week. De Dow-Jonesindex eindigde 0,6 procent hoger op 37.683,01 punten. De brede S&P 500 klom 1,4 procent tot 4763,54 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq won 2,2 procent tot 14.843,77 punten.

Biotechnoloog Cytokinetics was een stijger met een winst van ruim 15 procent. Volgens zakenkrant The Wall Street Journal is het Zwitserse farmacieconcern Novartis in vergevorderde gesprekken verwikkeld met Cytokinetics over een overname. Mogelijk kan de deal deze week al beklonken worden. Er zou meer dan 10 miljard dollar mee gemoeid zijn.

De koers van Harpoon Therapeutics schoot zelfs 112 procent omhoog. Het farmabedrijf wordt voor 680 miljoen dollar overgenomen door Merck. Sectorgenoot Axonics (plus 21 procent) stond ook in de belangstelling vanwege een overname van 3,7 miljard dollar door Boston Scientific. Verder wordt Ambryx Biopharma (plus 102 procent) overgenomen door Johnson & Johnson voor 2 miljard dollar.

De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 3,8 procent tot 71,03 dollar en Brentolie werd 3 procent goedkoper op 76,42 dollar per vat. Saudi-Arabiƫ maakte bekend zijn verkoopprijzen voor ruwe olie voor de Aziatische markt te verlagen. De euro was 1,0956 dollar waard, tegen 1,0978 dollar bij het slot van de beurshandel in Europa.