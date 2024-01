Londense metrostaking van de baan door vooruitgang gesprekken

Een staking van het metropersoneel in Londen die deze week gepland stond, gaat niet door. Vakbond RMT zegt vooruitgang te hebben geboekt in de gesprekken met vervoerder Transport of London. Eerder was aangekondigd dat er dagenlang amper metro’s zouden rijden in de Britse hoofdstad.

Vakbondsbestuurder Mick Lynch spreekt van “positieve gesprekken”. Zo is er meer financiering vrijgemaakt voor de onderhandelingen, zegt Lynch in een verklaring. Transport of London, dat verantwoordelijk is voor het openbaar vervoer in de Britse hoofdstad, zegt dat de burgemeester extra geld heeft verstrekt en waarschuwt passagiers dat er maandag nog steeds vertraging kan optreden, omdat de staking in een laat stadium is opgeheven.

De vakbond wilde staken voor een beter loon. Er was het metropersoneel 5 procent loonsverhoging aangeboden door de werkgever, maar dat vonden medewerkers veel te weinig, omdat leidinggevenden bij het bedrijf veel meer loonsverhoging zouden krijgen.

In oktober had de RMT ook een staking aangekondigd die op het laatste moment werd afgeblazen. Toen ging het niet om hogere lonen, maar over banen en arbeidsomstandigheden. De inflatie is hard gestegen in het Verenigd Koninkrijk en sindsdien zijn er door vakbonden al een hoop protesten en stakingen opgezet.