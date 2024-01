Omvallen Galeria Karstadt Kaufhof volgens personeel niet nodig

De grote Duitse warenhuisketen Galeria Karstadt Kaufhof staat volgens sommige Duitse media op het punt om faillissement aan te vragen. De ondernemingsraad van de keten, die in tal van Duitse steden zit, acht het bedrijf echter nog altijd “levensvatbaar voor de toekomst”. Volgens Jürgen Ettl, voorman van het medezeggenschapsorgaan, dient er wel een nieuwe eigenaar te worden gevonden.

Tegen de Duitse zakenkrant Wirtschaftswoche heeft Ettl erop gewezen dat de financiële problemen vooral liggen bij moederbedrijf Signa. Maar Galeria Karstadt Kaufhof zou niet meegetrokken hoeven te worden in die problemen. “Het feit dat de kernbedrijven van de Signa Group nu insolvent zijn, betekent dat we ons kunnen bevrijden van Signa en zijn belangen.”

De leider van de ondernemingsraad denkt dat Galeria Karstadt Kaufhof voor nieuwe investeerders zomaar een rendement van tussen de 6 en 17 procent kan opleveren. “We kunnen 3 procent garanderen in slechte tijden en minimaal 6 procent in goede tijden.” Om dit te bereiken moeten volgens hem wel de huren van de winkels worden verlaagd naar een marktconform niveau. Ook zou verder banenverlies op het hoofdkantoor in Essen volgens Ettl waarschijnlijk niet te vermijden zijn.

Galeria Karstadt Kaufhof ontstond enkele jaren geleden toen de twee warenhuisketens Galeria Kaufhof en Karstadt beide eigendom werden van het Oostenrijkse Signa. Maar die partij kampt inmiddels met grote problemen. De noodlijdende Oostenrijkse vastgoedinvesteerder vroeg eind november al een vorm van uitstel van betaling aan. Die stap volgde op het mislukken van een laatste poging om noodfinanciering te verkrijgen.

Signa werd opgericht door de Oostenrijkse vastgoedmagnaat René Benko. Benko bouwde in de afgelopen jaren een imperium op met onder meer het warenhuis Selfridges in Londen, luxe winkelcentra in Wenen en een historisch hotel in Venetië. Het concern raakte echter in zware financiële problemen door de sterk gestegen rentetarieven, hogere bouwkosten en hoge energieprijzen.